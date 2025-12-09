Beim Überholen eines anderen Fahrzeugs auf der Landstraße zwischen Hildburghausen und Wiedersbach hat ein Autofahrer am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, Schaden angerichtet und dann Fahrerflucht begangen.
Ein Auto überholt ein weiteres Fahrzeug – und beschädigt es dabei. So geschehen im Landkreis Hildburghausen. Wer hat etwas gesehen?
