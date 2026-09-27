 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Vierjähriger nach Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Zeugenaufruf Vierjähriger nach Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall mit einem verletzten Kind sucht die Polizei in Lossatal nach Zeugen. Was bisher über den flüchtigen Fahrer bekannt ist.

Zeugenaufruf: Vierjähriger nach Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen
1
Nach einem Unfall mit einem Vierjährigen in Lossatal sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Lossatal (dpa/sn) - Nach einem Unfall mit einem verletzten Vierjährigen in Lossatal (Müglenz) sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Wie die Polizei mitteilte, soll der Junge am Mittwochabend beim Überqueren der Müglenzer Dorfstraße von einem schwarzen Kombi angefahren worden sein. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der Wagen sei dabei zu schnell gefahren, hieß es. Anschließend sei der Fahrer in Richtung Pappelweg geflüchtet. Der Vierjährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zum Fahrzeug, zum Fahrer oder zum Unfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig oder das Polizeirevier Grimma entgegen.