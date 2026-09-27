Zeugenaufruf Vierjähriger nach Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen
dpa 27.09.2026 - 13:07 Uhr
Nach einem Unfall mit einem verletzten Kind sucht die Polizei in Lossatal nach Zeugen. Was bisher über den flüchtigen Fahrer bekannt ist.
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Der Wagen sei dabei zu schnell gefahren, hieß es. Anschließend sei der Fahrer in Richtung Pappelweg geflüchtet. Der Vierjährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise zum Fahrzeug, zum Fahrer oder zum Unfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig oder das Polizeirevier Grimma entgegen.