Zeugenaufruf: Vierjähriger nach Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen

Lossatal (dpa/sn) - Nach einem Unfall mit einem verletzten Vierjährigen in Lossatal (Müglenz) sucht die Polizei nach einem flüchtigen Autofahrer. Wie die Polizei mitteilte, soll der Junge am Mittwochabend beim Überqueren der Müglenzer Dorfstraße von einem schwarzen Kombi angefahren worden sein.