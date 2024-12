Ansbach (dpa/lby) - Zwei maskierte Männer haben in Ansbach einen Drogeriemarkt überfallen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter gegen 20.00 Uhr in die Filiale ein, bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderten Bargeld. Nachdem eine weitere Angestellte das Geld übergeben hatte, flohen die Männer in unbekannte Richtung.