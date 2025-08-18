Zeugenaufruf: Tödlicher Sturz in Kneipe - Polizei vermutet Fremdeinwirkung

Würzburg (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Sturz eines Mannes in einer Kneipe in Würzburg geht die Polizei inzwischen von Fremdeinwirkung aus. Der 58-Jährige war am 1. August gestürzt und neun Tage später seinen Verletzungen erlegen, wie die Polizei mitteilte. Nach aktuellem Stand gingen die Ermittler davon aus, dass ein bislang unbekannter Mann den 58-Jährigen packte und rückwärts aus der Kneipe "Am Hasenstall" schob, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Würzburg mitteilte.