Suhl - Der Junge war am Sonntag auf dem Gehweg in der Karl-Marx-Straße in Suhl in Richtung der Straße "Am Himmelreich" unterwegs. Ihm kam dabei ein Mann mit Hund entgegen. Als der Junge auf deren Höhe

war, sprang der Vierbeiner an ihm hoch und biss ihn in die rechte Hand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Hundehalter habe demnach kurz nach dem Befinden des Zwölfjährigen gefragt. sei dann aber weiter gelaufen, hieß es. Der Zwölfjährige musste allerdings ärztlich versorgt werden.