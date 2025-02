Gegen 18 Uhr hatte der Täter das Geschäft in der Schwarzburger Straße in Neuhaus am Rennweg betreten. Mit einer Axt bewaffnet forderte er die beiden Verkäuferinnen einer Filiale des Haushaltswarengeschäfts kurz vor Ladenschluss auf, das Geld herauszugeben. Anschließend flüchtete der Täter mit den Tageseinnahmen in unbekannte Richtung.