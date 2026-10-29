Zeugen gesucht: Zwei Radfahrerinnen bei Unfall an Ampel verletzt

Babenhausen (dpa/lhe) - Zwei Radfahrerinnen sind an einer Fußgängerampel in Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) von einem Auto angefahren worden. Eine 74-jährige Radlerin wurde dabei schwer verletzt, eine 86-Jährige erlitt leichtere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wollten die beiden Frauen am Nachmittag an der Ampel die Straße überqueren. Am Steuer des Wagens saß eine 72-Jährige.