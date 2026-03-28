Die Kriminellen steckten laut Polizei einen noch unbekannten Sprengkörper in den Automaten in der Brunnenstraße. Sekunden später gab es eine heftige Detonation. Der Automat wurde komplett zerstört, doch der massive Schließbügel hielt stand. Die Höhe des Beutegutes an Bargeld und Zigaretten ist laut Polizei derzeit nicht bekannt. Der Schaden an dem zerfetzten Automaten ist jedoch immens und wird mit etwa 5.000 Euro angegeben.