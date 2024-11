Bleicherode (dpa/th) - Unbekannte Täter haben in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) chemisch behandeltes Saatgut in die Wipper geworfen. Der Fluss wurde durch die Tat am Mittwochabend verschmutzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurden Überreste der behandelten Getreidekörner in der Böschung gesichert.