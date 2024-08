Sonneberg - Die erste Auseinandersetzung ereignete sich gegen 01:00 Uhr in der Nacht zum Samstag. Dabei gerieten laut Polizei drei Beschuldigte im Alter von 20 bis 24 Jahren mit einem 34-Jährigen in Streit. Letzterer hatte mit seiner Begleitung gerade das Festplatzgelände verlassen wollen. Die drei jungen Männer stellten ihm nach, verletzten ihn leicht mit Schlägen und Fußtritten und spuckten ihn an, so die Polizei am Sonntag.