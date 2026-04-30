Nürnberg (dpa/lby) - Zwei Unbekannte haben eine Spielhalle in Nürnberg überfallen und Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht. Bargeld habe das Duo nicht erbeutet, sagte ein Polizeisprecher. Die Täter seien am Morgen zu Fuß in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Eine großangelegte Fahndung unter anderem mit einem Diensthund und einem Polizeihubschrauber blieb demnach erfolglos. Die Polizei bat Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.