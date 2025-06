In der Zeit von Mittwochabend 20.30 Uhr bis Donnerstagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein Trägergestell für ein Werbeplakat in der Straße "Am Bielstein" in Meiningen. Das Gestell war mittels Spanngurten auf einem Anhänger befestigt und hat einen Wert von etwa 5000 Euro, wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilt.