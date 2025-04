Zeugen gesucht: Einbrecher in Suhl unterwegs

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Donnerstag bis Dienstag in die Geschäftsstelle eines Wohlfahrtsverbandes in der Straße "Am Himmelreich" ein. Sie drangen laut Polizeibericht in ein Büro ein und entwendeten von dort Bargeld. Auch ein Gebäude dieses Verbandes, welches sich in der Auenstraße befindet, war Ziel der Einbrecher. Sie hatten es erneut auf Bargeld abgesehen und entwendeten das Geld in dem genannten Zeitraum. Einen weiteren Einbruch nahm die Polizei in einem Kindergarten in der Schopfenstraße auf. Erneut erbeuteten die Täter Bargeld.