Zeugen gesucht: Sturz am Fußgängerüberweg in Suhl

Am Donnerstag wollte eine 54-jährige Fußgängerin gegen 8.10 Uhr den Fußgängerüberweg in der Gothaer Straße überqueren. Als sie bereits auf der Straße lief, kam ein hellblauer Pkw angefahren. Wie die Polizei mitteilt stoppte dieser kurz, fuhr dann aber doch scharf an und passierte den Zebrastreifen knapp vor der bereits auf der Straße laufenden Fußgängerin. Diese erschreckte sich wegen dieses gefährlichen Fahrmanövers, rutschte weg und fiel zu Boden. Dabei erlitt sie eine Verletzung, die ärztlich im Krankenhaus behandelt werden musste, und auch ihre Brille zerbrach. Die Fahrerin des hellblauen Pkw Kombi mit Suhler Kennzeichen setzte ihre Fahrt einfach in Richtung Pfarrstraße fort. Zu ihr konnte die Fußgängerin lediglich mitteilen, dass sie kurze dunkle Haare hatte und eine Brille trug.