Durch die Beschädigung lief über Stunden das Wasser und drang in die Wände, den Boden und somit auch den Kellerbereich des Gebäudes ein. „Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu dem/den Verursacher(n) geben können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0289177/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.