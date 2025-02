Feuchtwangen (dpa/lby) - Ein maskierter Mann hat in einem Juweliergeschäft in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht - und Bargeld und Schmuck verlangt. Dann flüchtete er mit der Beute, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Raubüberfall am Nachmittag unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos.