Ein bislang unbekannter Täter streute in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend vermutlich Rattengift an einen Zaun, der sich an einem Grundstück in der Straße Am Kirchbrunnen in Meiningen befindet. Der Hund der Anwohnerin fraß etwas davon und musste anschließend tierärztlich behandelt werden, meldet die Landespolizeidirektion am Montag.