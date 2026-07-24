Nach einer gefährlichen Körperverletzung und einer Beleidigung am Donnerstagabend in Sonneberg bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach dem Bericht der Beamten wurde gegen 22 Uhr wurde eine 20-jährige Frau in der Köppelsdorfer Straße auf Höhe der Hausnummer 43 von einer Frau und einem Mann angesprochen, rassistisch beleidigt und unter anderem körperlich angegriffen. Die Frau blieb weitestgehend unverletzt. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen mit Fahrrädern in unbekannte Richtung. Nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die 29-jährige Tatverdächtige identifiziert werden. Die Ermittlungen zu dem männlichen Tatverdächtigen dauern derzeit an. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei dennoch um Zeugenhinweise. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Vorfall am Donnerstag gegen 22 Uhr im Bereich der Köppelsdorfer Straße beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer (0361) 574376100 unter Angabe der Vorgangsnummer 0185525 entgegen.