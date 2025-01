Der Polizei zufolge war ein 61-Jähriger mit seinem Auto auf der Stadtilmer Straße in Richtung Autobahn unterwegs. In Höhe der Straße Am Dornheimer Berg musste er baustellenbedingt auf die Straßenmitte ausweichen. Gleichzeitig sei ein 83-jähriger Radfahrer aus der Straße Am Dornheimer Berg gekommen und wollte nach links in die Stadtilmer Straße abbiegen. Dabei stießen Rad und Auto zusammen.