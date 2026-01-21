Unbekannte haben einen Postkasten am Altmarkt in Schmalkalden in Brand gesetzt. Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl geschah die Tat im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen (19./20. Januar). Das Innere des Kastens wurde zerstört; die Verschlusssicherheit sei derzeit nicht mehr gegeben, teilt eine Sprecherin mit. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise zur Brandstiftung oder den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter Telefon (03693) 59 10 entgegen (Aktenzeichen 0016540/2026).