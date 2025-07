Am Freitag, 11. Juli, gegen 6.10 Uhr überholte ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Mercedes innerorts auf der Meininger Straße in Wasungen drei Fahrzeuge auf Höhe der Feuerwehrzufahrt. Der ebenfalls unbekannte Fahrer eines entgegenkommenden roten Autos konnte nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß vermeiden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.