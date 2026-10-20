Zeugen gesucht: Falscher Alarm führt zu Großeinsatz am Offenbacher Rathaus

Offenbach (dpa/lhe) - Großeinsatz in Offenbach nach falschem Alarm: Ein Aufgebot von Polizei und Feuerwehr ist am Morgen zum dortigen Rathaus ausgerückt. Hintergrund sei die "offensichtlich missbräuchliche Nutzung eines Feuermelders" in der Tiefgarage des Gebäudes gewesen, teilte die Polizei Südosthessen mit. "Jemand hatte dort zuvor dem Anschein nach das Schutzglas eingeschlagen, den Knopf gedrückt und damit die Bandmeldeanlage ausgelöst."