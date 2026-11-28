Kulmbach (dpa/lby) - Eine E-Scooter-Fahrerin hat in der Fußgängerzone von Kulmbach (Landkreis Kulmbach) ein dreijähriges Mädchen angefahren und leicht verletzt. Anschließend fuhr die Frau davon, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen habe am Freitagnachmittag mit seiner Mutter eine Buchhandlung verlassen. Unmittelbar am Eingang wurde es demnach von dem Elektroroller erfasst, stürzte und verletzte sich am rechten Arm. Mit dem E-Scooter hätte die Frau dort nach Polizeiangaben nicht fahren dürfen.