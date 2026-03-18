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  4. Kabel an Bahnstrecke in Oberbayern angezündet

Zeugen gesucht Kabel an Bahnstrecke in Oberbayern angezündet

Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf eine Bahnstrecke rollten Busse statt Züge. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Zeugen gesucht: Kabel an Bahnstrecke in Oberbayern angezündet
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Wer kann Hinweise geben? (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Mühldorf am Inn/Freilassing (dpa/lby) - Nach mutmaßlichen Brandlegungen an Kabeln entlang der Bahnstrecke zwischen Mühldorf am Inn und Freilassing (Berchtesgadener Land) ist der Zugverkehr zeitweise eingestellt worden. Am Nachmittag waren wegen eines Fehlers im elektrischen Leitungssystem mehrere verschmorte und verschmolzene Kabel entdeckt worden. Die Schäden wurden ersten Erkenntnissen zufolge "mutwillig herbeigeführt", wie die Polizei mitteilte. An mehreren Stellen wurden demnach Feuer entzündet. Nach Angaben eines Sprechers gehen die Ermittler derzeit von einem politisch motivierten Hintergrund aus. 

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Wegen ausgefallener Signalanlagen wurde der Zugverkehr eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unklar. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen werden um Hinweise gebeten.