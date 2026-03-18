Zeugen gesucht: Kabel an Bahnstrecke in Oberbayern angezündet

Mühldorf am Inn/Freilassing (dpa/lby) - Nach mutmaßlichen Brandlegungen an Kabeln entlang der Bahnstrecke zwischen Mühldorf am Inn und Freilassing (Berchtesgadener Land) ist der Zugverkehr zeitweise eingestellt worden. Am Nachmittag waren wegen eines Fehlers im elektrischen Leitungssystem mehrere verschmorte und verschmolzene Kabel entdeckt worden. Die Schäden wurden ersten Erkenntnissen zufolge "mutwillig herbeigeführt", wie die Polizei mitteilte. An mehreren Stellen wurden demnach Feuer entzündet. Nach Angaben eines Sprechers gehen die Ermittler derzeit von einem politisch motivierten Hintergrund aus.