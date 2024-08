Zeugen gesucht : Autofahrer verletzt Jugendlichen und flüchtet

Ein 16-Jähriger überquerte am vergangenen Sonntag gegen 21.45 Uhr die Straße "Am Bahnhofsweg" in Richtung Freibad. Kurz bevor er den Gehweg erreichte, kam ein unbekanntes Auto offenbar mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Bahnhofstraße und streifte den Jugendlichen mit dem Außenspiegel am Rücken. Der oder die Fahrerin erhöhte daraufhin die Geschwindigkeit, fuhr in Richtung Bahnhof und bog nach rechts in die Feldstraße ab.