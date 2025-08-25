Zeugen gesucht: 13-Jährige in Freibad sexuell belästigt - Mann in U-Haft

Kitzingen (dpa/lby) - Nach der sexuellen Belästigung einer 13-Jährigen in einem Freibad in Unterfranken sitzt ein Mann in U-Haft. Der 20-Jährige werde des sexuellen Missbrauchs von Kindern in dem Bad in Kitzingen verdächtigt, teilte die Polizei mit. Die 13-Jährige habe nach dem Vorfall in einem Becken um Hilfe geschrien, sich losgerissen und einen Bademeister verständigt. Unmittelbar danach soll der Mann noch eine 14-Jährige verbal belästigt haben.