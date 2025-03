Zeugen gesucht: 13-Jährige aus Kleinbus heraus fotografiert?

Gegen 15:45 Uhr trug die 13-Jährige laut Polizeibericht Zeitungen in der Straße "Am Kirchacker" in Meiningen-Dreißigacker aus, als ein silberner Kleinbus mit dem Kennzeichenkürzel "SP-" an ihr vorbeifuhr. Der Beifahrer hatte seine Handykamera aus dem geöffneten Fenster auf das Mädchen gerichtet - ob Aufnahmen gefertigt wurden, ist nicht bekannt. Es kam zu keiner Ansprache des Kindes durch die beiden Personen im Fahrzeug.