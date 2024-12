Ingolstadt (dpa/lby) - Ein Trio ist in Oberbayern beim Diebstahl einer lebensgroßen Pappfigur von Internet-Star Jens "Knossi" Knossalla gescheitert. Zwei der Täter hätten den Aufsteller während der Öffnungszeiten in der Filiale einer Fast-Food-Kette in Ingolstadt einfach mit einem Messer aus der Halterung geschnitten, teilte die Polizei mit. Danach seien sie mit der Pappfigur zu einem Auto geflohen und mit einem dritten Komplizen davongefahren.