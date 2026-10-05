Ein Zeuge beobachtete die Schlägerei und rief die Polizei. Als der 26-Jährige zu Boden ging, sollen ihm die Männer gegen den Kopf getreten haben, sodass er das Bewusstsein verlor. Dem Zeugen gelang es, einen Verdächtigen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen fest, seine Begleiter flüchteten.