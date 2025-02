München (dpa/lby) - Nach einem Streit soll ein Mann die Veranda eines 53-Jährigen in München in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei mitteilte, sitzt der 46-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er soll am Freitag Benzin auf der Terrasse seines Bekannten verschüttet und angezündet haben. Anschließend sei er geflüchtet. Zuvor soll der Mann Geld vom 53-Jährigen gefordert haben.