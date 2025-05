Die Latten sind demoliert, der Zaun auf mehrere Meter zerstört, von den Verursachern fehlt jede Spur. Ein Sonneberger ist sauer, denn irgendwann während einer Nacht in der vergangenen Woche wurde die Einfriedung seines Grundstücks am Rödnerweg beschädigt. „Wer das gewesen sein könnte, weiß ich nicht“, sagt der Senior, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Auf dem weitläufigen Grundstück bekam er die Schäden erst mit, als er am nächsten Morgen sein Anwesen in Augenschein genommen hatte.