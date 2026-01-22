Es ist einfach nicht zu verstehen: Vandalen haben wieder einmal am Rennsteig ihr Unwesen getrieben. Diesmal war die Schutzhütte am Borstenplatz unweit des Herbert-Roth-Gedenksteins das Ziel blinder Zerstörungswut. Die Scheibe der bei Wanderern zur Rucksack-Rast sehr beliebten Finnhütte wurde eingeschlagen. Doch damit nicht genug: Auch das in der Hütte angebrachte Wanderbuch, in dem sich Rennsteigwanderer mit Eintrag und Unterschrift „verewigen“ können, ist schwer in Mitleidenschaft gezogen.