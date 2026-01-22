Es ist einfach nicht zu verstehen: Vandalen haben wieder einmal am Rennsteig ihr Unwesen getrieben. Diesmal war die Schutzhütte am Borstenplatz unweit des Herbert-Roth-Gedenksteins das Ziel blinder Zerstörungswut. Die Scheibe der bei Wanderern zur Rucksack-Rast sehr beliebten Finnhütte wurde eingeschlagen. Doch damit nicht genug: Auch das in der Hütte angebrachte Wanderbuch, in dem sich Rennsteigwanderer mit Eintrag und Unterschrift „verewigen“ können, ist schwer in Mitleidenschaft gezogen.
Zerstörungswut am Rennsteig Vandalen toben sich am Borstenplatz aus
Georg Vater 22.01.2026 - 18:30 Uhr