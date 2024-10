Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen hatten am 7. Oktober 2023 mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Seit dem Überfall und dem darauffolgenden Krieg mit fast 42.000 Toten im Gazastreifen wurden in Deutschland viele antisemitischen Vorfälle gezählt.