Winterberg - Der mehr als 50 Millionen Euro teure Wiederaufbau der bei einem Unwetter zerstörten Bob- und Rodelbahn am Königssee soll zeitnah starten. "Die wichtigsten Vergaben sind realisiert. Die Bauarbeiten beginnen definitiv in der letzten November-Woche", sagte Thomas Schwab, Vorstandschef des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), in Winterberg. Die Bahn war im Sommer 2021 durch ein Unwetter massiv beschädigt worden.