Van Dyke, der am 13. Dezember seinen 99. Geburtstag feiert, schrieb auf Facebook, er und seine Frau hätten sich mit ihren Haustieren in Sicherheit gebracht. Er habe gesehen, wie die Flammenwand über einen Hügel auf ihr Haus zukam, erzählte Van Dyke am Donnerstag in der "Today Show". Er habe noch versucht, einen Wasserschlauch anzustellen, doch sei dabei erschöpft zu Boden gegangen. Nachbarn hätten ihm dann in sein Auto geholfen. Bei der Rückkehr fanden er und seine Frau ihr Haus unversehrt vor.