﻿In den Waldgebieten um Römhild könnte es in den kommenden Jahren zu deutlichen Veränderungen kommen. Momentan gibt es dort teils kleine Flurstücke und Parzellen, die der Stadt und Thüringenforst die Bewirtschaftung des Waldes unnötig kompliziert machen, weil sie sich im Besitz des jeweils anderen befinden. Dieser Zustand soll sich jetzt ändern: Der Römhilder Stadtrat beschließt in seiner Sitzung am 25. Februar mit elf Ja- und einer Nein-Stimme, ein umfassendes Verfahren zum Tausch verschiedener Waldflächen einzuleiten. Noch handelt es sich bei diesem Beschluss jedoch nicht um eine Zustimmung zum konkreten Tausch, sondern nur um den Startschuss des Verfahrens. Welche Flächen unter welchen Bedingungen getaucht werden, wird noch verhandelt.