An diesem Mittwoch muss Victoria Carl ganz stark sein. Dann steht bei den olympischen Langlauf-Entscheidungen in Val die Fiemme der Team-Sprint auf dem Programm. Jene Disziplin also, in der Carl bei den Spielen 2022 in Peking mit Katharina Hennig Dotzler sensationell Gold gewann. Die Sternstunde jährte sich am Montag zum vierten Mal. Doch diesmal muss Victoria Carl wegen einer positiven Dopingprobe zuschauen.