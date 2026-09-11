Zentralstelle Cybercrime Betrug mit Bankdaten - "Läufer" ist angeklagt

Nürnberg/Bamberg/Dortmund - Die bayerische Zentralstelle Cybercrime hat Anklage gegen einen jungen Mann erhoben, der in zahlreichen Fällen illegal Bargeld von Konten abgebucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 20-Jährigen aus Dortmund vor, als Teil einer Bande agiert zu haben: Bislang unbekannten Mitgliedern dieser Bande soll es gelungen sein, dass Menschen ihre TAN-Nummern herausgegeben haben, so dass sie virtuelle Zahlungskarten erstellen konnten. Oder die Geschädigten gaben sogar ihre Bankkarte samt Geheimnummer heraus.