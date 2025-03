Zentrales Lager: Gemeinsames Museumsdepot - Ersteinzüge im Sommer geplant

Themar/Kloster Veßra (dpa/th) - Fossilien, Tierpräparate, historische Alltagsgegenstände und mehr: Für die Sammlungen gleich mehrerer Einrichtungen soll ein neues Museumsdepot Platz in Südthüringen bieten. Dafür baut die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) derzeit ein historisches Fabrikgebäude in Kloster Veßra im Landkreis Hildburghausen um. Künftig werde die Stiftung dort mit dem Hennebergische Museum Kloster Veßra und dem Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen zusammenarbeiten, so die STSG.