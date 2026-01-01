Was 2020 wegen Corona im privaten Garten von Alexandra Simon zu Silvester in Zella-Mehlis seinen Lauf nahm, hat sich inzwischen am Lerchenberg zur Großveranstaltung zum Jahreswechsel für die Stadt gemausert. Die Initiative vom Unternehmerinnen Stammtisch Zella-Mehlis mit der ausführenden Firma U.M.S. und dem unterstützenden Musikverein Da Capo hat auch zum aktuellen Jahreswechsel für ein begeistertes Publikum aller Altersklassen gesorgt. Eine großartige Idee etabliert sich seither, die allen einen beeindruckenden, funkelnd-glitzernden Rutsch ins neue Jahr ermöglicht, der weithin sichtbar ist. Eine Herzensangelegenheit ist das für die Initiatorin, die einerseits Menschen zusammenbringen möchte als positiven Effekt mit einem zentralen Feuerwerk die vielen kleinen Böller-Stellen in der Stadt im Sinne des Tierwohls minimiert.