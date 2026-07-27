Auskünfte über Steuerhotline

Ab dem 1. August gilt die Rufnummer 069 2545 2545. Die Hotline soll montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr besetzt sein. Anrufe sollen gleichmäßig auf die verfügbaren Beschäftigten des Bürgerservices aller hessischen Finanzämter verteilt werden. Dadurch sollen Auskünfte zu individuellen Steuerfällen unabhängig davon möglich sein, welches Finanzamt zuständig ist.