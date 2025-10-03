"Zukunft durch Wandel"

Der zentrale Festakt zum Jubiläum der Einheit findet dieses Jahr in Saarbrücken statt, weil das Land den Vorsitz der Länder führt. Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) wird als Bundesratspräsidentin bei der Feier, die gegen Mittag beginnt, ebenfalls eine Rede halten. Als Ehrengast soll zudem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu Wort kommen. Begleitet wird der Festakt von einem Bürgerfest, Kunst, Musik und Diskussionen. Die Feiern tragen das Motto "Zukunft durch Wandel" und "Feiern, was uns verbindet". Morgens gibt es einen ökumenischen Gottesdienst.