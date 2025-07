Das Zentraldepot Meiningen in der einstigen Bundesbank-Filiale war am späten Sonntagabend Einsatzort für Polizei und Meininger Feuerwehr. Gegen 23.10 Uhr hatte die Brandmeldeanlage in dem imposanten Gebäude am Ende der Lindenallee gegenüber dem Justizzentrum ausgelöst. Ein Verantwortlicher des Depots in dem sich auch das Staatsarchiv Meiningen befindet, kam ebenso vor Ort.