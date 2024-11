Zelt auf Meininger Markt: Am Freitag beginnt die Eiszeit

Zwölf Wochen Eislauf-Spaß „Meiningen on Ice“ startet Mitte November

Zwölf Wochen Eislaufvergnügen auf dem Meininger Marktplatz – das gibt es auch in diesem Jahr. Am 15. November öffnet „Meiningen on Ice“ seine Pforten. Der Betreiber von 2023 präsentiert die Eisbahn dann in einem neuen Look.