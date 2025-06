„Die Idee zum gemeinsamen Singen in einem Chor oder Singegruppe, kam eigentlich sehr spontan“, lassen die Rhöner unsere Redaktion wissen. Demnach hatte der gemischte Chor „Rhöngruß“ Zella Rhön „nach 30 Jahren aus Mangel an Nachwuchs aufgegeben“. Weiter heißt es: „In einem Ort wie Zella hinterlässt dass schon tiefe Spuren.“ Doch die Südthüringer haben nicht aufgegeben. Bei Gesprächen mit Eltern, von Schülern der Rhön-Musikschule Kram habe man fest gestellt, „dass auch die Eltern gerne etwas musikalisch erleben und gestalten möchten“. Das neue Chorprojekt sei daraufhin über eine Umfrage ins Leben gerufen worden. „Wir waren wirklich sehr positiv überrascht, von dem großen Interesse am gemeinsamen Singen“, erinnert man sich.