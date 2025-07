„Jesus und Petrus – eine stürmische Freundschaft“: So lautete das Thema der Religiösen Kindertage (RKT) in der zweiten Ferienwoche in Zella. Zu Beginn reiste die Gruppe spielerisch an den See Genezareth, um dort die Umgebung und Berufe zur Zeit Jesu kennenzulernen und landestypisches Obst zu kosten. Der See Genezareth spielte an allen Tagen eine wichtige Rolle, denn hier berief Jesus Petrus vom Fischer zum Menschenfischer. Hier wunderte sich Jesus über die Kleingläubigkeit der Jünger, die im Boot vor Angst zitterten, als ein Sturm aufkam. Und hier begegnete Petrus Jesus nach seiner Auferstehung.