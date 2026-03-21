Was mehr als 120 Zella-Mehliser an verschiedenen Stellen im gesamten Stadtgebiet zusammengetragen haben, das kann sich sehen lassen. Von insgesamt sechs Kubikmetern Unrat haben die freiwilligen Sammler, die erneut dem Aufruf des Fördervereins Zella-Mehlis und der Stadtverwaltung zum Frühjahrsputz am Samstagvormittag gefolgt sind, Plätze, Wege, Hänge und Bachabschnitte befreit. Allen voran von Verpackungen aus Pappe und Folien, Scherben, Flaschen. Auch vier Auto-, einen Traktorreifen, zwei Autobatterien, Bleche und Rohre haben die Freiwilligen aus der Natur geholt.