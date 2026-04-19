Auf dem Zella-Mehliser Ruppberg ist man der Sonne ein Stückchen näher. 866 Meter näher, um genau zu sein. Und das bekommen die Gäste des beliebten Ausflugsziels vor allem in den Sommermonaten zu spüren. Um sie vor den allzu warmen Stahlen zu schützen, mussten die Vereinsmitglieder am Samstag eine Entscheidung fällen. „Die Frage ist, ob wir künftig Sonnenschirme aufstellen oder ein Sonnensegel spannen wollen“, sagt die Vorsitzende des Ruppbergvereins, Kerstin Blüm.