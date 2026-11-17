Seine artistischen Qualitäten hat Finlay Scharfenberg bereits des Öfteren auf dem Fußballplatz unter Beweis gestellt. Am vergangenen Samstag (14. November 2026) hat der Stürmer des FC Zella-Mehlis dabei ein Traumtor erzielt. Im Viertelfinale des Ligapokals kam der 22-Jährige nach einem missglückten Klärungsversuch zweier Spieler von Gegner FC Steinbach-Hallenberg II kurz hinter der Strafraumgrenze durch Zufall an den Ball, legte ihn sich selbst hoch in die Luft und setzte zum Salto an. Sein Fallrückzieher flog ins lange rechte Toreck zum 2:0 für die Gäste (54.), die sich auf dem Unterschönauer Sportplatz schließlich mit 3:0 durchsetzten. Vorjahresfinalist FC Zella-Mehlis steht damit erneut im Halbfinale.