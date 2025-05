Zella-Mehliser Museen: Keramik aus der Blüte der Klosterzelle

Kachelöfen gab es kaum in Wohnhäusern

Grapen mit rundem Boden kommen seit dem 12. Jahrhundert vor, mit abgeflachtem Boden seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Da das Exemplar einen runden Boden hat, kann es demzufolge auch aus dem 13. Jahrhundert stammen. Dann gibt es noch die Ofenkachel, die auch als Becher-, Schüssel-, Topf- oder Napfkachel bezeichnet wird. In ihrer frühen Form ähnelt sie den Kugeltöpfen mit quadratisch herausgezogener Öffnung. Im 14. Jahrhundert war diese Form gebräuchlich, im späten 15. Jahrhundert wurde der Boden abgeflacht. Ältere Kacheln haben dagegen spitze oder zapfenförmig auslaufende Böden und keinen quadratischen Rand. Es wird vermutet, dass Backöfen oder überwölbte Herdfeuer die Vorläufer der Kachelöfen waren. Irgendwann im Mittelalter begann man damit, keramische Becherkacheln oder Töpfe in die Lehmkuppeln der Öfen einzusetzen, um die Wärmeabstrahlung zu verbessern. Die ältesten keramischen Objekte, die als Ofenkacheln betrachtet werden, stammen aus dem 8. beziehungsweise 9. Jahrhundert. Funde in vielen Gegenden Mitteleuropas deuten darauf hin, dass der Kachelofen anfänglich den Klöstern, dem Adel und anderen hochgestellten Persönlichkeiten vorbehalten war. In gewöhnlichen Wohnhäusern wurden eher einfach gemauerte Öfen verwendet.